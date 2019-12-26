НАБУ пришло с обысками в Минстець Бородянского

Сегодня, 26 декабря, в Министерство информационной политики, которое возглавляет Владимир Бородянский пришло с обысками НАБУ. Об этом на своей странице в Facebook заявляет Артем Биденко, заместитель министра информационной политики Украины и руководитель аппарата.

Он сообщает, что обыски проходят в рамках дела о тендера, проведенного 2018 на сумму 15000000 гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN.

"Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП "Защита информационного пространства", подчиненном Министерству происходят обыски НАБУ. Обыски проходят в рамках дела о тендера, проведенного 2018 на сумму 15000000 гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN. МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", - сообщил Биденко.

Ранее министр Владимир Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".

Также Нацрада будет решать, что является дезинформацией, за которую Бородянский хочет сажать журналистов в тюрьму.