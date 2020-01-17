У Бородянського хочуть офіційно розділити журналістів на 2 сорти

Міністерство культури, молоді та спорту ініціює введення єдиної прес-карти для професійних журналістів. Про це повідомив перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук на презентації законопроекту про дезінформацію, передають Українські Новини.

"У законі буде передбачено організацію журналістського самоврядування. Самоврядна організація видаватиме посвідчення професійного журналіста", - сказав він.

Максимчук зазначив, що законопроект передбачає 2 статуси журналістів: звичайний журналіст, який нічим не обмежується, працює, збирає інформацію, і професійний журналіст. За його словами, статус професійного журналіста присвоюється єдиною асоціацією журналістів видачею єдиної прес-карти за умови проходження Кодексу професійної етики, за порушення якої передбачається призупинення або припинення статусу.



Вони також отримують посилений захист від держави, а саме: розширення кола осіб в статтях про перешкоджання, напади, пошкодженні майна професійного журналіста на оператора, особливий порядок проведення слідчих дій і пред'явлення підозри журналісту, безоплатну правову допомогу від держави у кримінальних справах, пов'язаних з професійною діяльністю, і фізичну охорону журналіста і членів його сім'ї в разі загрози їхньому життю та здоров'ю.



В установчих зборах єдиної асоціації журналістів братимуть участь по 3 представника таких організацій, як громадська організація "Асоціація медіа", асоціація "Індустріальний телевізійний комітет", Українська асоціація медіа-бізнесу, акціонерне товариство "Національна громадська телерадіокомпанія України", громадська організація "Комісія з журналістської етики ", Національна спілка журналістів України та підприємства, що входять в систему державного іномовлення.



На установчих зборах асоціації буде затверджений статут, створено раду і комітет професійної етики, які почнуть працювати і приймати журналістів в члени ассоціаціі.Кроме цього, законопроект передбачає введення індексу довіри, спеціального "знака якості", що підтверджує дотримання медіа принципів журналістської етики та вимог щодо перевірки інформації.

Індекс довіри може бути присвоєно будь-якого медіа після перевірки, яка буде проводитися на підставі добровільного звернення до однієї з незалежних організацій, які мають відповідну компетенцію і відповідає критеріям, встановленим уповноваженим з питань інформації. Критерії присвоєння індексу довіри розробляє уповноважений з питань інформації. Якщо індекс довіри отримано зареєстрованим медіа, держава компенсує його витрати на послуги з перевірки.

Как сообщали Українськi Новини, Мінкультури ініціює введення уповноваженого з питань інформації.

Також міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський припускав дію кримінальної відповідальності журналистів за дезиінформацію до повернення України окупованих територій в разі прийняття відповідного законопроекту.