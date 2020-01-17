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17 января 2020, пятница, 14:11 9
Общество 2020-01-17T14:11:36+02:00
Українські Новини
В Украине появится уполномоченный по вопросам информации

В Украине появится уполномоченный по вопросам информации

Ольга Фандорина
Владимир Бородянский, Информация

Министерство культуры, молодежи и спорта инициирует введение уполномоченного по вопросам информации.

Об этом сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук на презентации законопроекта о дезинформации, передают Українські Новини.

"Действующее законодательство не предусматривает возможности обратиться за защитой прав общества, то есть нет такого лица. Поэтому нет ни полномочий, ни возможностей. Как мы на это отвечаем? Это уполномоченный по вопросам информации, который действует в интересах общества",- отметил он.

Кабинет Министров будет назначать уполномоченного, выбирая его среди кандидатов, предложенных Минкультуры, Министерством юстиции и уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

В задачи уполномоченного будут входить: мониторинг информационного пространства и реакция на заявления относительно распространения дезинформации, обращение к распространяющим информацию с заявлениями касательно ответа или опровержения дезинформации, обращение в суд с заявлениями об ограничении доступа к информации при отсутствии реакции распространяющего на заявления, фиксация и проверка информации на присутствие дезинформации, обращение в суд с исками, обращение в правоохранительные органы в случае наличия уголовного правонарушения.

Согласно законопроекту, уполномоченный будет иметь 2 инструмента борьбы с дезинформацией: право на ответ и требование опровержения.

В случае, если распространенная информация является неполной, уполномоченный может обратиться с требованием разместить ответ на эту информацию.

В случае, если информация является ложной, уполномоченный обращается с требованием опровергнуть либо ограничить доступ к этой информации.

Если перечисленные выше методы заканчиваются неудовлетворительно, уполномоченный обращается в суд, который, в свою очередь, выбирает меру пресечения распространявшему дезинформацию.

Кроме этого, в законопроекте значится, что распространитель массовой, общедоступной информации будет обязан размещать собственные идентификационные данные в доступном месте для получателей информации, чтобы была возможность связаться с ним в случае наличия дезинформации.

Как сообщали Українські Новини, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский допускал действие уголовной ответственности журналистов за дезинформацию до возвращения Украиной оккупированных территорий в случае принятия соответствующего законопроекта.

Ранее Бородянский приравнял заказные новости к государственной измене и предложил привлекать к уголовной ответственности авторов за дезинформацию.

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