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17 січня 2020, пʼятниця, 16:34 9
Верховна Рада і партії 2020-01-17T18:30:03+02:00
Українські Новини
Топ-менеджер Atlas Weekend приніс присягу депутата

Топ-менеджер Atlas Weekend приніс присягу депутата

Ольга Фандорина
Олександр Санченко, Atlas Weekend, Верховна Рада
Олександр Санченко. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Олександр Санченко. Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Олександр Санченко прийняв присягу і приступив до виконання обов'язків.

Про це повідомив голова Ради Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

Санченко пройшов 137-м номером за списком партії "Слуга народу".

До прийняття присяги депутат працював директором зі зв'язків з держорганами (Government relations) і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю "Atlas Weekend".

31-річний Санченко народився в Сумах, отримав фінансову освіту в Міжнародному університеті фінансів і у сфері ділового адміністрування в Міжнародному інституті менеджменту.

До цього він заснував всеукраїнський конкурс краси, кмітливості та таланту "Студміс України", був соинициатором проекту "Kyiv Free Wi-Fi" та координатором в Red Bull Ukraine.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" директора з урядовим відносин та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend Олександра Санченко замість Ірини Венедиктової чиї повноваження були достроково припинені у зв'язку з призначенням тимчасово виконуючої обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

У зв'язку з припиненням повноважень Венедиктової ЦВК визнала обраним наступного за черговістю кандидата у виборчому списку "Слуги народу" на позачергові парламентські вибори, що відбулися 21 липня 2019 року.

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