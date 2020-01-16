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16 января 2020, четверг, 13:24 63
Верховная Рада и партии 2020-01-16T13:24:01+02:00
Українські Новини
Депутатом Рады от "Слуги народа" вместо Венедиктовой стал организатор Atlas Weekend Санченко

Депутатом Рады от "Слуги народа" вместо Венедиктовой стал организатор Atlas Weekend Санченко

Ольга Фандорина
Александр Санченко, Партия
Александр Санченко. Фото: Facebook\Александр Санченко
Александр Санченко. Фото: Facebook\Александр Санченко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранным и зарегистрировала депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" директора по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александра Санченко вместо Ирины Венедиктовой, чьи полномочия были досрочно прекращены в связи с назначением временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Соответствующее решение было единогласно принято на заседании ЦИКа, передают Українськi Новини.

27 декабря Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил врио директора депутата Рады от "Слуги народа" Венедиктову.

14 января парламент досрочно прекратил депутатские полномочия Венедиктовой.

Она была третьим номером в партийном списке "Слуги народа" и возглавляла в Раде комитет по вопросам правовой политики.

В день прекращения полномочий Венедиктовой Рада назначила председателем правового комитета депутата от "Слуги народа" Андрея Костина.

В связи с прекращением полномочий Венедиктовой ЦИК признал избранным следующего по очередности кандидата в избирательном списке "Слуги народа" на внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся 21 июля 2019 года.

Им стал 31-летний Санченко, включенный в партийный список под №137.

Кроме работы в Atlas Weekend он является основателем компании "Мейн-Стрим" и общественной организации "Биржа молодежных проектов".

В Раде предыдущего созыва Санченко был помощником на общественных началах депутата от фракции "Объединение "Самопомощь" Алексея Скрипника.

Согласно открытым данным, Санченко также является экспертом "реанимационного пакета реформ", председателем общественного совета при фонде "ГосМолодежьЖилье" и основателем конкурса красоты "СтудМис Украины".

Ранее он был заместителем начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского молодежного центра и одним из инициаторов создания Kyiv Free Wi-Fi.

Санченко предоставил ЦИКу необходимые документы, подтверждающие прекращение несовместимой с депутатским мандатом деятельности, в связи с чем был зарегистрирован и может принять присягу на парламентском заседании и приступить к исполнению обязанностей.

Ранее "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатуру депутата Андрея Костина для назначения на должность председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики вместо Венедиктовой.

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