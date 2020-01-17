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  • Глава ФДМУ Сенниченко проігнорував незручні питання журналістів про призначення скандального чиновника Беспалова, - ЗМІ
17 січня 2020, пʼятниця, 16:23 6
Політика 2020-01-17T18:30:03+02:00
Українські Новини
Глава ФДМУ Сенниченко проігнорував незручні питання журналістів про призначення скандального чиновника Беспало

Глава ФДМУ Сенниченко проігнорував незручні питання журналістів про призначення скандального чиновника Беспалова, - ЗМІ

Таня Войтюк
Беспалов, ЗМІ
Призначення Беспалова викликала в суспільстві резонанс. Фото: Обозреватель
Призначення Беспалова викликала в суспільстві резонанс. Фото: Обозреватель

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко після власної лекції відмовився спілкуватися зі ЗМІ. Зокрема, чиновник не захотів прокоментувати призначення свого радника Олексія Беспалова членом наглядових рад у державні обленерго в Черкаській, Запорізькій та Харківській області.

Про це стало відомо з опублікованої в мережі інтернет відео, повідомляє Obozrevatel.

Призначення Беспалова членом наглядових рад відразу трьох обленерго викликало чималий резонанс через те, що його прізвище фігурує в розслідуванні НАБУ про виведення державних коштів на рахунки приватної компанії "Енергомережа". До 2015-го Беспалов очолював наглядову раду цієї компанії, а після – став першим заступником директора "Миколаївобленерго". І, за даними видання "Апостроф", мав вплив також на ряд інших обленерго.

"Компанію" Енергомережа "очолював Дмитро Крючков, який в Верховній Раді засідав в комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2015 році обленерго, які перебували в управлінні ФДМ, уклали з "Енергомережею" договір про переуступку боргів великих підприємств - споживачів послуг. У результаті "Енергомережа" отримала на рахунки компанії кошти підприємств для розрахунків з обленерго і перевела їх приватним особам і компаніям. Через це держава зазнала збитків на мільйони доларів", - описують суть схеми, яку розслідує НАБУ і в контексті якої і згадується прізвище Беспалова.

Останнім часом Беспалов був позаштатним радником голови ФДМ. А у грудні стало відомо про його призначення в наглядові ради відразу трьох обленерго. Хоча в офіційних повідомленнях з цього приводу прізвище Беспалова не звучало.

"Журналісти відзначають, що посада Олексія Беспалова дозволить раднику реалізовувати не тільки економічні схеми з підконтрольними ФДМ обленерго, а й схеми з приватизацією держкомпаній", - зазначає видання "Апостроф".

Призначення Беспалова викликала в суспільстві резонанс. Фото: ОбозревательПризначення Беспалова викликала в суспільстві резонанс. Фото: Обозреватель

Коли у Дмитра Сенниченка після його лекції журналісти попросили прокоментувати призначення Беспалова – він не захотів відповідати на це запитання. Також глава ФДМ проігнорував запитання одного з присутніх на лекції журналістів з приводу конкурсів на посади в ФДМ. За інформацією кореспондента, переможців цих конкурсів визначено заздалегідь, а самі конкурси є фікцією. Однак Сенниченко вирішив проігнорувати це питання замість того, щоб поділитися з представниками масмедіа позицією ФДМ з цього приводу. І залишив місце проведення заходу у супроводі своїх помічників.

Як повідомляли Українські Новини, експерти побачили в кадровому рішенні по "Електроважмашу" повернення до корупційних схемами переділу держвласності.

Також в мережі набирає обертів корупційний скандал навколо голови ФДМУ Дмитра Сенниченко.

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