Глава ФДМУ Сенниченко проігнорував незручні питання журналістів про призначення скандального чиновника Беспалова, - ЗМІ

"Компанію" Енергомережа "очолював Дмитро Крючков, який в Верховній Раді засідав в комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2015 році обленерго, які перебували в управлінні ФДМ, уклали з "Енергомережею" договір про переуступку боргів великих підприємств - споживачів послуг. У результаті "Енергомережа" отримала на рахунки компанії кошти підприємств для розрахунків з обленерго і перевела їх приватним особам і компаніям. Через це держава зазнала збитків на мільйони доларів", - описують суть схеми, яку розслідує НАБУ і в контексті якої і згадується прізвище Беспалова.

Останнім часом Беспалов був позаштатним радником голови ФДМ. А у грудні стало відомо про його призначення в наглядові ради відразу трьох обленерго. Хоча в офіційних повідомленнях з цього приводу прізвище Беспалова не звучало.

"Журналісти відзначають, що посада Олексія Беспалова дозволить раднику реалізовувати не тільки економічні схеми з підконтрольними ФДМ обленерго, а й схеми з приватизацією держкомпаній", - зазначає видання "Апостроф".

Призначення Беспалова викликала в суспільстві резонанс. Фото: Обозреватель