Эксперты увидели в кадровом решении по "Электротяжмашу" возврат к коррупционным схемам передела госсобственности

Назначение Фондом госимущества лоббиста группы "Метинвест" Виктора Бусько на должность исполняющего обязанности генерального директора ГП "Электротяжмаш", ведущие украинские эксперты связывают с началом большого передела госсобственности между олигархами, имеющими влияние на власть. По их мнению, это нанесет болезненный удар по рейтингам власти и, прежде всего, Президента.

В кейсе "Электротяжмаша" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко видит откат к непрозрачным схемам принятия государственных решений.

"Сегодня в кругу Зеленского куча "решал". Кучма в свое время брал лист бумаги, карандаш и по мере беседы с нужными людьми решал: вот это дается одному олигарху, вот это – другому, вот это – третьему. Сегодня по объектам большой приватизации есть некие договоренности, что один бизнесмен получит этот объект, другой – вот этот и так далее. В случае с "Электротяжмашем" мы видим один из примеров, как проходит процесс передела государственной собственности: ставится нужный человек, он подготавливает процесс приватизации, объект выносится на аукцион и продается", - говорит Охрименко.

Более осторожно ситуацию с передачей стратегического "Электротяжмаша" в предприватизационный период в управление ставленнику Ахметова оценивает инвестаналитик Тарас Козак: "Делать какие-то выводы рано. Нужно смотреть. Если мы увидим, что в ходе приватизации Бусько будет отстаивать интересы Ахметова, власти надо заменить Бусько на должности директора "Электротяжмаша" на независимого от Ахметова и других олигархов человека".

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров Украины ведет подготовку к приватизации 800 государственных компаний. Всего в госсобственности более 3,4 тысячи предприятий. Как заявил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко, уже в 2020 году Фонд госимущества намерен выручить от продажи крупных госкомпаний 6 млрд грн.

"На следующий год у меня есть КПИ продать больших госкомпаний на сумму не менее 6 млрд грн. Плюс малая приватизация – также 6 млрд грн. От аренды планируем получить 3-4 млрд грн. Будем очень стараться, чтобы все вышло", - заявил Сенниченко.

В начале сентября 2019 года, Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Верховной Раде, Правительству и ФГИУ ускорить подготовительный приватизационный процесс и провести первый конкурс до 1 апреля 2020 года.

"Начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации и привлечение стратегических советников… Провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года", - заявил Зеленский.