подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Эксперты увидели в кадровом решении по "Электротяжмашу" возврат к коррупционным схемам передела госсобственности
29 ноября 2019, пятница, 11:09 641
Экономика 2019-11-29T11:15:02+02:00
Українські Новини
Эксперты увидели в кадровом решении по "Электротяжмашу" возврат к коррупционным схемам передела госсобственнос

Эксперты увидели в кадровом решении по "Электротяжмашу" возврат к коррупционным схемам передела госсобственности

Приватизация, Электротяжмаш, ФГИУ, Александр Охрименко, Виктор Бусько, Ринат Ахметов, Тарас Козак, Дмитрий Сенниченко

Назначение Фондом госимущества лоббиста группы "Метинвест" Виктора Бусько на должность исполняющего обязанности генерального директора ГП "Электротяжмаш", ведущие украинские эксперты связывают с началом большого передела госсобственности между олигархами, имеющими влияние на власть. По их мнению, это нанесет болезненный удар по рейтингам власти и, прежде всего, Президента.

В кейсе "Электротяжмаша" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко видит откат к непрозрачным схемам принятия государственных решений.

"Сегодня в кругу Зеленского куча "решал". Кучма в свое время брал лист бумаги, карандаш и по мере беседы с нужными людьми решал: вот это дается одному олигарху, вот это – другому, вот это – третьему. Сегодня по объектам большой приватизации есть некие договоренности, что один бизнесмен получит этот объект, другой – вот этот и так далее. В случае с "Электротяжмашем" мы видим один из примеров, как проходит процесс передела государственной собственности: ставится нужный человек, он подготавливает процесс приватизации, объект выносится на аукцион и продается", - говорит Охрименко.

Более осторожно ситуацию с передачей стратегического "Электротяжмаша" в предприватизационный период в управление ставленнику Ахметова оценивает инвестаналитик Тарас Козак: "Делать какие-то выводы рано. Нужно смотреть. Если мы увидим, что в ходе приватизации Бусько будет отстаивать интересы Ахметова, власти надо заменить Бусько на должности директора "Электротяжмаша" на независимого от Ахметова и других олигархов человека".

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров Украины ведет подготовку к приватизации 800 государственных компаний. Всего в госсобственности более 3,4 тысячи предприятий. Как заявил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко, уже в 2020 году Фонд госимущества намерен выручить от продажи крупных госкомпаний 6 млрд грн.

"На следующий год у меня есть КПИ продать больших госкомпаний на сумму не менее 6 млрд грн. Плюс малая приватизация – также 6 млрд грн. От аренды планируем получить 3-4 млрд грн. Будем очень стараться, чтобы все вышло", - заявил Сенниченко.

В начале сентября 2019 года, Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Верховной Раде, Правительству и ФГИУ ускорить подготовительный приватизационный процесс и провести первый конкурс до 1 апреля 2020 года.

"Начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации и привлечение стратегических советников… Провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года", - заявил Зеленский.

Больше новостей о: Приватизация Электротяжмаш ФГИУ Александр Охрименко Виктор Бусько Ринат Ахметов Тарас Козак Дмитрий Сенниченко

Архив
Новости
Климкин призвал отказаться от iPhone и переходить на другие телефоны 11:21
Богдан обязал членов комиссии ОПУ по отбору кандидатов в главы ОГА "соблюдать высокую культуру общения" 11:17 Документ
ВЭА призывает откорректировать законопроект 2233, который критикует Еврокомиссия 11:16
Эксперты увидели в кадровом решении по "Электротяжмашу" возврат к коррупционным схемам передела госсобственности 11:09
Минэкоэнерго назвало предварительною дату трехсторонних переговоров по транзиту газа 11:03
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
больше новостей
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, – Зеленский 16:38
Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37
В Украине могут появится частные СИЗО по типу гостиниц 21:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok