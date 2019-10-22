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22 октября 2019, вторник, 09:27 1792
Политика 2019-10-22T09:29:22+03:00
Українські Новини
В сети набирает обороты коррупционный скандал вокруг главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко

В сети набирает обороты коррупционный скандал вокруг главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко

Коррупция, Декларация о доходах, Фонд государственного имущества Украины, Сергей Лямец, Дмитрий Сенниченко

Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко имеет одну незадекларированную квартиру и гараж в Киеве, три - в Обухове и занимает должность в коммерческой компании. Об этом в своем блоге на "Украинской правде" написал известный украинский журналист и блогер Сергей Лямец со ссылкой на интернет-издание "Аппостроф".

По словам журналиста, в декларации чиновника за 2016-2018 годы содержатся грубые нарушения антикоррупционного законодательства.  В частности, реальная стоимость квартиры и гаража в Киеве по ул. Кловский спуск, д. 7, купленных в 2016 году и оформленных на жену Сенниченко - Лесю Чмиль, занижена в несколько раз.

"Стоимость помещения по декларации обозначена как 1,1 млн грн. По курсу 26 грн/дол - это примерно $40 тыс. Понятно, что цена нереально мала. 150 квадратов в элитной точке Печерска за $40 тыс - это нереально. Как и гараж на 16 квадратных метров за $500. Реальная стоимость квартиры с похожей площадью на то время - порядка $300 тыс… О гараже судить не берусь. Но паркоместа в хороших домах на Печерске стоят от $15 тыс", - отмечается в публикации на "УП". В итоге, цена киевской недвижимости в декларации нынешнего главы ФГИУ оказалась занижена в 7,5 раз.

Кроме того, Дмитрий Сенниченко не указал в декларации три квартиры в Обухове, в новом жилом комплексе "Комфорт Хаус" в Обухове. Эти квартиры он купил в начале весны 2019 года, до того, как стал главой ФГИУ.

"Сенниченко оказался кредитором покупки трех квартир на общую сумму 9,5 млн грн (примерно $370 тыс). Ефросиния Пасько, которая была застройщиком жилого комплекса "Комфорт Хаус" - передавала три квартиры, поручаясь за долги некого Алексея Милькевича. В целом, похоже на схему оформления паевого участия, но, по сути, это покупка недвижимости", - говорится в материале на "УП". Контролирующим органам, возможно, стоит проверить не только законность декларирования данной недвижимости, но и законность появления у Дмитрия Сенниченко активов на такую сумму.

Также в публикации отмечается, что, согласно выписки из ЄДРПОУ - реестра предприятий Украины, Сенниченко с 2007 года занимает должность руководителя ООО "Паркридж С.А.Р.Л.". Компания занимается инжинирингом, сдачей недвижимости в аренду, куплей-продажей недвижимости, а ее бенефициары проживают в Нидерландах и Люксембурге. Согласно украинскому антикоррупционному законодательству совмещение должностей на госслужбе и в коммерческом предприятии является серьезным нарушением. 

Напомним, Дмитрий Сенниченко назначен на должность председателя ФГИУ 19 сентября 2019 года. За это решение проголосовали 238 народных депутатов. До этого Сенниченко занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте".

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