В Україні з'явиться уповноважений з питань інформації

Міністерство культури, молоді та спорту ініціює введення уповноваженого з питань інформації.

Про це повідомив перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук на презентації законопроекту про дезінформації, передають Українські Новини.

"Чинне законодавство не передбачає можливості звернутися за захистом прав суспільства, тобто немає такої особи. Тому немає ні повноважень, ні можливостей. Як ми на це відповідаємо? Це уповноважений з питань інформації, який діє в інтересах суспільства",- зазначив він.

Кабінет Міністрів буде призначати уповноваженого, обираючи його серед кандидатів, запропонованих Мінкультури, Міністерством юстиції та уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

завдання уповноваженого будуть входити: моніторинг інформаційного простору і реакція на заяви щодо поширення дезінформації, звернення до поширюють інформацію з заявами щодо відповіді або спростування дезінформації, звернення до суду з заявами про обмеження доступу до інформації при відсутності реакції поширює на заяви, фіксація і перевірка інформації на присутність дезінформації, звернення до суду з позовами, звернення в правоохоронні органи у разі наявності кримінального правопорушення.

Відповідно до законопроекту, уповноважений буде мати 2 інструменту боротьби з дезінформацією: право на відповідь і вимога спростування.

У разі, якщо поширена інформація є неповною, уповноважений може звернутися з вимогою розмістити відповідь на цю інформацію.

У разі, якщо інформація є неправдивою, уповноважений звертається з вимогою спростувати або обмежити доступ до цієї інформації.

Якщо перераховані вище методи закінчуються незадовільно, уповноважений звертається до суду, який, у свою чергу, обирає запобіжний захід распространявшему дезінформацію.

Крім цього, в законопроекті зазначено, що розповсюджувач масової, загальнодоступної інформації буде зобов'язаний розміщувати власні ідентифікаційні дані в доступному місці для одержувачів інформації, щоб була можливість зв'язатися з ним у разі наявності дезінформації.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський допускав дію кримінальної відповідальності журналістів за дезінформацію до повернення Україною окупованих територій у разі прийняття відповідного законопроекту.

Раніше Бородянський прирівняв замовні новини до державної зради і запропонував залучати до кримінальної відповідальності авторів за дезінформацію.