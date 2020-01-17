Пристайко відмовився відповідати, навіщо Зеленський літав в Оман

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко під час години запитань до уряду у Верховній Раді відмовився відповідати на запитання народних депутатів щодо візиту президента Володимира Зеленського в Оман.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артура Герасимова Герасимов попросив показати запрошення султана Омана, програму візиту, а також назвати осіб, які в МЗС готували цю поїздку. Про це повідомляє "Українська правда".

При цьому він підкреслив, що всі офіційні візити президента в інші країни відбуваються виключно на запрошення глави тієї держави, готуються обов'язково МЗС і обов'язково мають офіційну програму.

Проте Пристайко відмовився відповідати на питання.

"Ці питання є в МЗС, вони справовані з вашої фракції. У мене зараз немає цих документів, я готувався до розмови на нашу збитого літака. Але ми вчасно відповімо вам у відповідності з вимогами депутатського запиту", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обговорив з виконавчим президентом Генерального резервного фонду Оману аль-Муршиди активізацію інвестиційного співробітництва.Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський відпочиває в Омані.