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Зовнішня політика 2020-01-17T14:15:02+02:00
Українські Новини
Спецпредставник уряду Ірану приїде в Україну з офіційними вибаченнями

Спецпредставник уряду Ірану приїде в Україну з офіційними вибаченнями

Валерия Драгомирова
Вадим Пристайко , Іран-Україна, авіакатастрофа, МАУ
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що спеціальний представник уряду Ірану приїде в Україну з офіційними вибаченнями у зв'язку з ураженням іранською стороною літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) і загибеллю всіх 176 пасажирів і членів екіпажу 20-22 січня.

Про це він повідомив у виступі на засіданні Верховної Ради в п'ятницю, передають Українські Новини.

"Найближчим часом, я думаю, що на початку наступного тижня приїде спеціальний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями", - сказав він.

Пристайко також вказав, що зараз Україна повною мірою взаємодіє з Іраном, а також створено механізми роботи спільної групи у кримінальному розслідуванні і в ОНН створено групу з розгляду можливостей посилення міжнародного тиску на Іран.

Міністр наголосив, що Україна зараз має всі механізми для отримання від Ірану не тільки вибачень, а й усіх компенсаційних виплат.

Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.

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