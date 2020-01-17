Спецпредставник уряду Ірану приїде в Україну з офіційними вибаченнями

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що спеціальний представник уряду Ірану приїде в Україну з офіційними вибаченнями у зв'язку з ураженням іранською стороною літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) і загибеллю всіх 176 пасажирів і членів екіпажу 20-22 січня.

Про це він повідомив у виступі на засіданні Верховної Ради в п'ятницю, передають Українські Новини.



"Найближчим часом, я думаю, що на початку наступного тижня приїде спеціальний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями", - сказав він.



Пристайко також вказав, що зараз Україна повною мірою взаємодіє з Іраном, а також створено механізми роботи спільної групи у кримінальному розслідуванні і в ОНН створено групу з розгляду можливостей посилення міжнародного тиску на Іран.



Міністр наголосив, що Україна зараз має всі механізми для отримання від Ірану не тільки вибачень, а й усіх компенсаційних виплат.



Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.



Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.



Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.