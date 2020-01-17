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17 січня 2020, пʼятниця, 12:29 27
Кабмін 2020-01-17T12:30:46+02:00
Українські Новини
Гончарук під крики "Ганьба" виступив у Раді

Гончарук під крики "Ганьба" виступив у Раді

Валерия Драгомирова
Кабмін, Рада 9 скликання, Відставка, Олексій Гончарук
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що його заява про відставку, передана Президенту Володимиру Зеленському, оформлена згідно Конституції. Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді з коментарями своєї заяви про відставку, передають Українські Новини.


"Ми одна команда і хочемо нею залишитися, тому уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки Президент не ухвалить рішення хто на якій позиції в команді великій може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили", - сказав прем'єр.

Гончарук зазначив, що його заява про відставку, передана Президенту Володимиру Зеленському, оформлена згідно Конституції на ім'я голови Верховної Ради і у Президента є можливість передати її до Ради в будь-який час.

Прем'єр підкреслив, що є частиною команди Зеленського і що принципово важливо мати довіру всередині команди.

Він вибачився за запізнення на годину запитань до уряду, його виступ супроводжувався як оплесками, так і вигуками "ганьба".

При цьому Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, відповідаючи на питання депутатів, сказав, що не отримував заяву про відставку Гончарука.



Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Гончарук подав заяву про відставку.

Офіс Президента повідомив, що Зеленський розглядає заяву про відставку Гончарука, хоча згідно з Конституцією не має таких конституційних повноважень.

Згідно з Конституцією, прем'єр-міністр повинен заявляти про відставку парламенту.

Він призначається Радою за поданням Президента, однак питання відставки прем'єра належить виключно до компетенції парламенту і не передбачає участі у ньому глави держави.

Відставка прем'єра означає відставку всього уряду.

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