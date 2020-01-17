У Дружківці на Донбасі 60 тисяч людей залишилися без водопостачання

Комунальне підприємство "Вода Донбасу" Донецької обласної ради 16 січня припинила водопостачання близько 60 тис. жителів Дружківки (місто обласного підпорядкування) через аварію на водогоні.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, передають Українські Новини.

Зокрема, аварія сталася на магістральному водоводі діаметром 1400 мм Другого донецького водопроводу.

На місці аварії ведуться ремонтні роботи.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 1 січня близько 80 тис. жителів Луганської області залишилися без централізованого водопостачання через аварії на лінії електропередачі, що спричинила знеструмлення насосних станцій комунального підприємства "Лисичанскводоканал" Лисичанської міської ради.

Комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу" (до 4 вересня 2007 року - державне виробниче підприємство по зовнішньому централізованому водопостачанню "Укрпромводчормет") створено в 1930 році на Донбасі для здійснення централізованого водопостачання гірничо-металургійного комплексу, інших галузей промисловості, комунальної сфери та населення.

Підприємство надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення споживачам 79 міст і селищ на Донбасі.

У Донецькій області в перший день року 70 тисяч жителів залишилися без води.