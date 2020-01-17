Гончарук та міністри прийшли до Ради на годину запитань до уряду

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та члени Кабінету Міністрів прийшли у Верховну Раду на годину запитань до уряду.

Про це кореспондент Українських Новин повідомляє з місця подій.



Прем'єр і міністри розташувалися в урядовій ложі і спілкуються з депутатами.



На даний момент з трибуни Ради виступає міністр закордонних справ Вадим Пристайко з доповіддю про ситуацію з катастрофою літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані і загибелі всіх 176 пасажирів і членів екіпажу.



Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Олексій Гончарук подав заяву про відставку.



Раніше голова Ради Дмитро Разумков заявив, що прем'єр зараз знаходиться на консультації у Президента, тому сьогодні, як такої, години запитань до уряду не буде.



15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.