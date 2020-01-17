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17 січня 2020, пʼятниця, 11:58 14
Політика 2020-01-17T11:59:40+02:00
Українські Новини
Гончарук та міністри прийшли до Ради на годину запитань до уряду

Гончарук та міністри прийшли до Ради на годину запитань до уряду

Валерия Драгомирова
Кабмін, Рада 9 скликання, година запитань, Олексій Гончарук
Гончарук. Фото: Кабмін
Гончарук. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та члени Кабінету Міністрів прийшли у Верховну Раду на годину запитань до уряду.

Про це кореспондент Українських Новин повідомляє з місця подій.

Прем'єр і міністри розташувалися в урядовій ложі і спілкуються з депутатами.

На даний момент з трибуни Ради виступає міністр закордонних справ Вадим Пристайко з доповіддю про ситуацію з катастрофою літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані і загибелі всіх 176 пасажирів і членів екіпажу.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Олексій Гончарук подав заяву про відставку.

Раніше голова Ради Дмитро Разумков заявив, що прем'єр зараз знаходиться на консультації у Президента, тому сьогодні, як такої, години запитань до уряду не буде.

15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

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