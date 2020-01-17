Арахамія підтримує відставку Гончарука, якщо її погодить президент Зеленський

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прокоментував відставку Гончарука під повідомленням прем'єр-міністра в соціальній мережі Facebook.

"Позиція прем'єр-міністра з заявою про відставку - вірна і сильна.

Цей крок підкреслює командність. Останнє слово за Президентом, ми чекаємо його рішення", - написав голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія під повідомленням прем'єр-міністра Олексія Гончарука в соціальній мережі Facebook, в якому йшла мова про подання Президенту Володимиру Зеленському заяви про відставку, передають Українські Новини.

Він додав, що до рішення Президента не буде коментувати це рішення прем'єра.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку політичною і не бачить причин для її підтримки.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Особисто моя думка, немає реальних причин, чому Гончарук пішов би у відставку", - сказав він.

Арахамія вважає, що відставка Кабміну не доцільна.

Однак політик зазначив, що "Слуга народу" підтримає заяву Гончарука, якщо президент Володимир Зеленський підтримає її.

"У нас найвищий рівень довіри до президента, і в цьому питанні ми будемо прислухатися до президента. 100%. Це нормально (що заява подана Зеленському, а не Верховній Раді). Він радився навіть зі мною. Він питав. Я сказав, що в нашій фракції це буде сприйнято нормально", - зазначив депутат.

Голова "Слуги народу" підкреслив, що подасть окрему заяву до Верховної Ради.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю Гончарук подав заяву про відставку.

Офісу Президента повідомив, що Зеленський розглядає заяву про відставку Гончарука, хоча згідно з Конституцією не має таких конституційних повноважень.

Згідно з Конституцією, прем'єр-міністр повинен заявляти про відставку парламенту.

Він призначається Радою за поданням Президента, однак питання відставки прем'єра належить виключно до компетенції парламенту і не передбачає участі в ньому голови держави.

Відставка прем'єра означає відставку всього уряду.