Гончарук подав заяву про відставку

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук після оприлюднення скандального нібито прослуховування його розмови подав заяву про відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я прийшов на посаду - виконувати програму Президента. Він для мене є взірцем відкритості та порядності. Проте, щоб позбутися від будь-яких сумнівів у нашій повазі та довірі до Президента, я написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення в парламент", - написав Гончарук.

При цьому він зазначив, що чинний склад Кабінету Міністрів є командою порядних людей, проте багатьом групам впливу вигідно, щоб це виглядало інакше.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня, в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.Також у нараді приписується участь заступника голови НБУ Катерині Рожкової і міністру фінансів Оксани Маркарової. Учасники запису обговорюють, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні. Прес-служба Кабміну в середу ввечері заявила, що не має інформації про автентичність запису і заперечує інформацію про те, що Гончарук після її публікації нібито подав у відставку.

Пізніше фракція "слуг народу" викликала Гончарука на пояснення, але він не прийшов. Волів пояснити все особисто Зеленського. В результаті, депутати пробували проголосувати відставку прем'єра, але вона не пройшла. "За" висловилися лише 10 депутатів, на чолі з Дубинським і Бужанским.

Тим часом, Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу.