Іран закликали забезпечити незалежне міжнародне розслідування аварії МАУ

Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), до складу якої входять Україна, Канада, Швеція, Великобританія, Афганістан, закликала Іран забезпечити незалежне міжнародне розслідування аварії.

Про це повідомляє прес-служба МЗС, передають Українські Новини.

У четвер зустріч групи відбулася в Лондоні (Великобританія).

Країни узгодили рамкові умови подальшої співпраці з Іраном по завершенні прозорого та справедливого розслідування причин трагедії.

Рамкові умови базуються на п'яти принципах:

повний і безперешкодний доступ усім офіційним представникам членів Міжнародної групи в Іран і всередині країни для здійснення консульських дій;

гідний і відкритий процес ідентифікації тіл у відповідності з міжнародними стандартами;

репатріація тел відповідно до побажань родичів, ретельне незалежне і прозоре міжнародне розслідування, в якому можуть брати участь держави, громадяни яких загинули в авіакатастрофі;

визнання Іраном своєї повної відповідальності за сбитие літака і своїх зобов'язань перед родичами загиблих і іншими сторонами, включаючи виплату компенсацій;

притягнення до відповідальності винних у катастрофі після проведення незалежного розслідування кримінальної та подальших прозорих і неупереджених судових процедур у відповідності з міжнародними стандартами.

Як повідомляли Українські Новини, Канада приєдналася до розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані.

11 січня, до закінчення роботи міжнародної комісії, Іран визнав, що збив український літак ракетою.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.