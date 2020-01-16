Іран закликали забезпечити незалежне міжнародне розслідування аварії МАУ

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), до складу якої входять Україна, Канада, Швеція, Великобританія, Афганістан, закликала Іран забезпечити незалежне міжнародне розслідування аварії. Про це повідомляє прес-служба МЗС, передають Українські Новини. У четвер зустріч групи відбулася в Лондоні (Великобританія). Країни узгодили рамкові умови подальшої співпраці з Іраном по завершенні прозорого та справедливого розслідування причин трагедії. Рамкові умови базуються на п'яти принципах: повний і безперешкодний доступ усім офіційним представникам членів Міжнародної групи в Іран і всередині країни для здійснення консульських дій; гідний і відкритий процес ідентифікації тіл у відповідності з міжнародними стандартами; репатріація тел відповідно до побажань родичів, ретельне незалежне і прозоре міжнародне розслідування, в якому можуть брати участь держави, громадяни яких загинули в авіакатастрофі; визнання Іраном своєї повної відповідальності за сбитие літака і своїх зобов'язань перед родичами загиблих і іншими сторонами, включаючи виплату компенсацій; притягнення до відповідальності винних у катастрофі після проведення незалежного розслідування кримінальної та подальших прозорих і неупереджених судових процедур у відповідності з міжнародними стандартами. Як повідомляли Українські Новини, Канада приєдналася до розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані. 11 січня, до закінчення роботи міжнародної комісії, Іран визнав, що збив український літак ракетою. За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.