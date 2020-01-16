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  • Канада присоединилась к расследованию авиакатастрофы МАУ в Иране
16 января 2020, четверг, 08:58 48
Политика 2020-01-16T08:58:01+02:00
Українські Новини
Канада присоединилась к расследованию авиакатастрофы МАУ в Иране

Канада присоединилась к расследованию авиакатастрофы МАУ в Иране

Ольга Фандорина
Иран, Самолет, Крушение самолета МАУ в Паранде, Канада, Расследование
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news

Представители Канады посетили место крушения самолета "Международных авиалиний Украины" и вскоре займутся изучением обломков самолета. Об этом сообщает "Голос Америки".

Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что Тегеран пока не предоставил канадцам доступ к черным ящикам самолета.

Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности. Сейчас канадцы уже находятся в Тегеране и выясняют, как и почему иранские военные 8 января сбили украинский самолет.

"Они посетили место катастрофы… Сегодня два следователя изучат обломки", - сказал министр.

Как сообщали Українськi Новини, 11 января, до окончания работы международной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

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