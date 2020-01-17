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17 січня 2020, пʼятниця, 06:00 12 Документ
Кабмін 2020-01-17T06:00:03+02:00
Українські Новини
Скалецька отримала потрійну премію і надбавки у вісім разів більше окладу

Скалецька отримала потрійну премію і надбавки у вісім разів більше окладу

Анна Рудык
Зоряна Скалецька, Міністерство охорони здоров’я України, зарплати Кабміну, Зарплати міністрів
Скалецька. Фото: МОЗ
Скалецька. Фото: МОЗ

Заробітна плата міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецьке за грудень становила 94,9 тис. гривень, її заступників від 51 тис. до 99 тис. гривень

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Скалецьке в грудні, становила 94 988 гривень, з яких посадовий оклад за 17 робочих днів становив 11 429 гривень, надбавка за вислугу років (17 робочих днів) – 1 714 гривень, надбавка за роботу з таємними документами – 1 714 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць – 2 286 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 11 429 гривень, відрядні (4 дні) – 5 697 гривень, премія за жовтень – грудень 2019 року – 60 719 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Андрія Семиволоса становила 98 959 гривень, заступників Младены Качурець – 27 157 гривень, Олени Симоненко – 51 394 гривні, Дмитра Коваля – 60 000 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Дубілет відмовився від надбавок та премій.

Тим часом Кабмін планує кожен місяць публікувати зарплати топ-чиновників.

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