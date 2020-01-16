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16 січня 2020, четвер, 21:22 10
ЗМІ 2020-01-16T21:45:01+02:00
Українські Новини
Нацрада позапланово перевірить ZIK за трансляцію брифінгу МВС з розслідування вбивства Шеремета

Нацрада позапланово перевірить ZIK за трансляцію брифінгу МВС з розслідування вбивства Шеремета

Анна Рудык
Телеканал ZIK, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, нецензурна лексика
Телеканал ZIK. Фото: ZIK
Телеканал ZIK. Фото: ZIK

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу ZIK через грубу лексику в ефірі.

Про це йдеться у повідомленні нацради з телебачення, передають Українські Новини.

"16 січня Національна рада на засіданні прийняв рішення призначити позапланову виїзну перевірку львівському ліцензіату ТОВ "ТРК" Нові комунікації "(багатоканальне ТБ, логотип Z ZIK) через зафіксовану під час моніторингу в ефірі телеканалу грубу лексику", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, 12 і 13 грудня 2019 зафіксовано трансляцію на брифінгу Міністерства внутрішніх справ у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, на якому демонструвалися аудіозаписи телефонних розмов учасників кримінальної справи, що містять ненормативну лексику.

Зокрема, в ефірі телеканалу 12 грудня 2019 в проміжках часу з 17:07 до 18:15 і з 19:58 до 20:54 (з повтором 13 грудня 2019 з 6:48 до 7:47) на слова, які відносяться до грубої лексики, було накладено звуковий сигнал.

Також записи телефонних розмов фігурантів кримінальної справи було продемонстровано 12 грудня 2019 під час трансляції передачі Юлії Литвиненко в проміжках часу між 19:00 і 19:58 (з повтором 13 грудня 2019 з 5:48 до 6:48).

Ненормативну лексику було приховано звуковим сигналом, крім одного слова, яке було поширене в ефірі 12 і 13 грудня відповідно о 19:24 та в 6:12.

Трансляція брифінгу з ненормативною лексикою в будь-який час, доступний для перегляду дітьми, є ознакою порушення замовником ч. 2 ст. 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" в частині трансляції програм або відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків.

Як повідомляли Українські Новини, Нацрада з ТБ винесла попередження телеканалу ZIK.

Раніше Рада створила комісію з розслідування законності зміни власників NewsOne, "112 Україна" і ZIK.

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