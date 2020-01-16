На Донбасі бойовики 9 разів відкривали вогонь, загинув боєць ЗСУ

Бойовики 9 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, один військовослужбовець загинув.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім цього, присутня снайперська активність", - сказано в ньому.

З гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник 1 раз обстріляв позиції ООС біля населеного пункту Новотроїцьке (в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід").

8 обстрілу противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Травневого, Новотошковского, Миронівського, Луганського, Новозвановки і Горіхового.

В результаті обстрілу ворожих 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

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