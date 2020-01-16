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16 січня 2020, четвер, 19:50 7
Силові структури 2020-01-16T20:30:01+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики 9 разів відкривали вогонь, загинув боєць ЗСУ

На Донбасі бойовики 9 разів відкривали вогонь, загинув боєць ЗСУ

Анна Рудык
війна на Донбасі, Ситуація в зоні ООС, смерть військового
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики 9 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, один військовослужбовець загинув.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

ротягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім цього, присутня снайперська активність", - сказано в ньому.

З гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник 1 раз обстріляв позиції ООС біля населеного пункту Новотроїцьке (в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід").

8 обстрілу противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Травневого, Новотошковского, Миронівського, Луганського, Новозвановки і Горіхового.

В результаті обстрілу ворожих 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня на Донеччині загинув український військовий.

Раніше на Донбасі згоріла база військових парамедиків, є постраждалий.

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