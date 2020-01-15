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15 января 2020, среда, 19:37 7
Силовые структуры 2020-01-15T19:45:01+02:00
Українські Новини
На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный

Анна Рудык
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, смерть военного
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 15 января, 1 военнослужащий Вооруженных сил погиб.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

Также присутствовала снайперская активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 5 обстрелов возле населенных пунктов Пески, Васильевка, Павлополь и Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было 4 обстрела возле Светлодарска, Орехово и Новотошковского.

В среду в результате обстрелов боевиков 1 военнослужащий Объединенных сил погиб.

Как сообщали Українськi Новини, На Донбассе сгорела база военных парамедиков, есть пострадавший.

Также 10 января боевики 13 раз обстреляли позиции  сил ООС, 3 украинских военных получили ранения.

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