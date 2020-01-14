На Донбассе сгорела база военных парамедиков, есть пострадавший

На Донбассе сгорела база военных парамедиков, один волонтер пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook командира подразделения "Ангелы Тайры" Юлии Паевской.

Как отметила Паевская, сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование.

"База "Ангелов Тайры" сгорела ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины цели", - написала Паевская.

Причиной пожара предположительно стала неисправная проводка.

Как сообщали Українськi Новини, 10 января боевики 13 раз обстреляли позиции сил ООС, 3 украинских военных получили ранения.

9 января на Донбассе при обстрелах боевиков погиб боец ВСУ, еще один ранен.

Боевики применили против украинских военных запрещенное оружие.