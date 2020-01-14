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14 января 2020, вторник, 12:07 29
Происшествия 2020-01-14T12:30:02+02:00
Українські Новини
На Донбассе сгорела база военных парамедиков, есть пострадавший

На Донбассе сгорела база военных парамедиков, есть пострадавший

Ольга Фандорина
Парамедики, Военные медики, Пожар, война на Донбассе

На Донбассе сгорела база военных парамедиков, один волонтер пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook командира подразделения "Ангелы Тайры" Юлии Паевской.

Как отметила Паевская, сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование.

"База "Ангелов Тайры" сгорела ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины цели", - написала Паевская.

Причиной пожара предположительно стала неисправная проводка.

Как сообщали Українськi Новини, 10 января боевики 13 раз обстреляли позиции  сил ООС, 3 украинских военных получили ранения.

9 января на Донбассе при обстрелах боевиков погиб боец ВСУ, еще один ранен.

Боевики применили против украинских военных запрещенное оружие.

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