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16 січня 2020, четвер, 19:00 4
Економіка 2020-01-16T19:22:57+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку стрімко падає

Гривня на міжбанку стрімко падає

Анна Рудык
Курс валют, Міжбанк, курс гривні
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 4 коп. у четвер знизився на 15 коп. до 24,19 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,07-24,11 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,12-24,15 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,18-24,21 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 1,89% з 23,74 UAH/USD до 24,19 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17-19 січня, на 11,02 коп. до 24,0923 UAH/USD.

Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з курсом валют 15 січня на 3,20% до 24,2109 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,83% до 23,8763 UAH/USD.

Крім того, 16 січня, після заяви прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим про відставку уряду, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 15 січня, не змінився і становить 3,51 грн за 10 рублів.

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