Рада підвищила ставку ренти на видобуток залізної руди на 50%

Верховна Рада зберегла діючу податкову базу для ренти на видобуток залізної руди і збільшила її ставку з 8% до 11-12% залежно від цін на руду.

За прийняття відповідного законопроєкту №1210 в цілому проголосували 283 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно із законопроєктом ставка ренти на видобуток залізної руди становитиме 12%, якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 58% FE CFR China, офіційно певним світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становитиме 70 і більше доларів, у разі, якщо ціна нижче - ставка становитиме 11%.

При цьому із законопроєкту було виключено норму, якою передбачалося розширити базу оподаткування на весь обсяг виробництва гірничо-збагачувальних комбінатів.

Таким чином, діюча база для оподаткування залізної руди, під яку потрапляє тільки видобуток руди, залишається без змін.

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