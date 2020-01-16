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16 січня 2020, четвер, 17:26 5
Економіка 2020-01-16T17:27:06+02:00
Українські Новини
Рада підвищила ставку ренти на видобуток залізної руди на 50%

Рада підвищила ставку ренти на видобуток залізної руди на 50%

Александр Дмитриенко
залізна руда, Верховная Рада, Металургія, Рента

Верховна Рада зберегла діючу податкову базу для ренти на видобуток залізної руди і збільшила її ставку з 8% до 11-12%  залежно від цін на руду.

За прийняття відповідного законопроєкту №1210 в цілому проголосували 283 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно із законопроєктом ставка ренти на видобуток залізної руди становитиме 12%, якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 58% FE CFR China, офіційно певним світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становитиме 70 і більше доларів, у разі, якщо ціна нижче - ставка становитиме 11%.

При цьому із законопроєкту було виключено норму, якою передбачалося розширити базу оподаткування на весь обсяг виробництва гірничо-збагачувальних комбінатів.

Таким чином, діюча база для оподаткування залізної руди, під яку потрапляє тільки видобуток руди, залишається без змін.

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