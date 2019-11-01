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  • Формула налогообложения железной руды из законопроекта №1210 должна быть переделана, - Гетманцев
01 ноября 2019, пятница, 12:54 558
Политика 2019-11-01T12:55:16+02:00
Українські Новини
Формула налогообложения железной руды из законопроекта №1210 должна быть переделана, - Гетманцев

Формула налогообложения железной руды из законопроекта №1210 должна быть переделана, - Гетманцев

Новая формула, прописанная в законопроекте №1210 о налогообложении железной руды, должна быть переделана. Такое заявление сделал в кулуарах Верховной Рады председатель налогового комитета Даниил Гетманцев, передает "5 канал".

По его словам, сложность заключается в том, что добытая в Украине руда является достаточно бедной по своему составу и к экспортному варианту требует обогащения искусственным способом. Процесс этот достаточно дорогостоящий и его трудно просчитать.

"Сложность заключается и в том, что у нас руда является бедной. Ее надо обогащать. Эту стоимость трудно подсчитать. В этом проблема с формулой. Мы согласны с бизнесом над этой формулой надо работать вместе", - отметил Гетьманцев.

Напомним, по мнению членов налогового комитета Верховной Рады, чтобы указанный законопроект был приемлемым для бизнеса, он нуждается в обновлении на 60%. Председатель комитета признает, что никаких наработок рабочей группы в документу не были включены. Несмотря на это, депутат предполагает, что законопроект все же поставят на голосование. В случае одобрения депутатами, правки будут добавлены уже ко второму чтению.

Также рассматривается возможность вынести за рамки поиски самой формулы налогообложения железной руды. Предлагается оставить действующую базу, которая сегодня есть в законе. И отдельно вернуться к работе над ней в пределах рабочей группы которая будет создана.
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