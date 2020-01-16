Американська компанія передала ЧАЕС сховище відпрацьованого ядерного палива

Компанія (США) передала сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС, Київська область). Адже ще в липні 2019 на Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерного палива. Про це йдеться в повідомленні ЧАЕС, передають Українські Новини.

"Відбулася передача сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу від підрядника компанії замовнику - ЧАЕС", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що підрядник завершив всі будівельно-монтажні роботи і подав заяву в Державну архітектурно-будівельну інспекцію на отримання сертифікату про завершення будівництва об'єкта СВЯП-2.

Крім того, після завершення будівельно-монтажних робіт підрядник повинен провести практичне навчання роботи на обладнанні для персоналу ЧАЕС.

"Під час "гарячих" випробувань, згідно з програмою, затвердженою Державною інспекцією ядерного регулювання, діючого сховища відпрацьованого ядерного палива №1 в СВЯП-2 буде переміщено 186 відпрацьованих тепловиділяючих зборок (ВТВЗ)", - зазначили в повідомленні.

У свою чергу, після виконання необхідних технологічних операцій ВТВЗ будуть розміщені у бетонних модулях зберігання на СВЯП-2.

Повідомляється, що початок "гарячих" випробувань заплановано на кінець лютого.

У квітні 2016 року Кабінет Міністрів та Європейський банк реконструкції та розвитку домовилися про виділення додаткових 40 млн євро на будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).

СВЯП-2 призначений для прийому, підготовки до зберігання та встановлення на зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок (ВТВЗ) і відпрацьованих додаткових поглиначів (ОДП), що зберігаються на Чорнобильській АЕС.

Holtec International є світовим постачальником устаткування і систем для енергетики, компанія задіяна у будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні відчуження (Київська область).

Як повідомляли Українські Новини, з початку 2019 року в зону відчуження ЧАЕС незаконно проникли більше 300 людей, серед яких багато іноземців.