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16 січня 2020, четвер, 15:25 7
Кабмін 2020-01-16T15:41:44+02:00
Українські Новини
Милованов вважає Гончарука найкращим прем'єром за всю історію України

Милованов вважає Гончарука найкращим прем'єром за всю історію України

Анна Рудык
Тимофій Милованов, Олексій Гончарук, Кабмін
Тимофій Милованов. Фото: Facebook/Тимофій Милованов
Тимофій Милованов. Фото: Facebook/Тимофій Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає Олексія Гончарука найкращим прем'єр-міністром за всю історію України.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я підтримую прем'єр-міністра. Олексій - найкращий прем'єр-міністр за всю історію України", - написав він.

Серед переваг Гончарука він назвав відсутність корупції в уряді, дерибану позицій і бюджету.

Він зазначає, що в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства всі призначення і звільнення він здійснює самостійно, чого раніше не було.

На думку Милованова, новий уряд не подобається опонентам, осквони не отримали в ньому посади і тому зараз йде чергова атака на прем'єр-міністра від тих, хто хоче поставити на його місце нечесного і більш лояльної людини.

Милованов підкреслив, що уряд збирається боротися далі і цей удар буде відображений жорстко, спокійно і професійно.

"Корупціонери програють, тому що їх час вже пройшов. Я підтримую прем'єра та всіх міністрів. Я сюди прийшов боротися командою і ми виграємо", - зазначив він.

Також, міністр зазначив, що стан економіки зараз кращий за багато років, вона зростає високими темпами.

Зміцнення обмінного курсу та накопичення міжнародних резервів відображають стрімке поліпшення оцінок української економіки населенням, бізнесом і нерезидентами, а також поліпшення стану поточного рахунку платіжного балансу.

Крім цього, він підкреслив, що уряд вірить в структурні реформи, ринкову економіку, і інвестиції, і не боїться викликів.

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук не захотів коментувати записи нібито наради за участю Гончарука.

Також 16 січня фракція "Слуга народу" не голосувала за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука на своєму зібранні.

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