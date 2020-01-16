ОПЗЖ зареєструвала в Раді постанову про зменшення зарплати депутатів

Сьогодні, 16 січня, парламентська фракція "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) зареєструвала проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" (щодо зменшення розміру заробітної плати народних депутатів України).

Про це йдеться на офіційному веб-порталі Ради.

Ініціаторами даного проекту постанови виступили 9 народних депутатів, а саме Вадим Рабінович, Юрій Бойко, Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич, Віктор Чорний, Юрій Загородній, Григорій Суркіс, Василь Німченко та Ренат Кузьмін.

Нагадаємо, на початку 2020 року стало відомо, що в українських міністерствах різко піднялися зарплати до 400 тис. гривень.

За останній місяць зарплати українських ТОП-чиновників збільшилися в рази. Зокрема, зарплати міністрів збільшилися в 3-5 разів, а у деяких перевищили суми у розмірі 0,5 млн гривень. У парламентаріїв зарплати зросли в 2,5 рази.

Як повідомляли Українські Новини, раніше співголова фракції ОПЗЖ Бойко повідомив про ініціацію заборони на підвищення зарплат народним депутатам.

"У людей немає таких зарплат. І неподобство з постійним підвищенням депутатських зарплат пора вже припинити", – підкреслив опозиційний політик.