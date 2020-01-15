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15 января 2020, среда, 13:53 8
Верховная Рада и партии 2020-01-15T13:53:01+02:00
Українські Новини
ОПЗЖ инициирует запрет на повышение зарплат народным депутатам, - Бойко

ОПЗЖ инициирует запрет на повышение зарплат народным депутатам, - Бойко

Татьяна Зотова
Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ, Верховная Рада Украины, Зарплата, Бойко Юрий

Депутаты от Оппозиционной платформы - за життя подготовили постановление, которое запрещает увеличивать выплаты и заработные платы народным депутатам. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко, информирует портал zagittya.com.ua.

"Мы подписали проект постановления, чтобы прекратить увеличение зарплаты народным депутатам. И наша фракция будет вносить его в парламент", - сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что у народных депутатов и так достаточно высокая зарплата.

"У людей нет таких зарплат. И безобразие с постоянным повышением депутатских зарплат пора уже прекратить", – подчеркнул оппозиционный политик.

Напомним, за последний месяц зарплаты украинских ТОП-чиновников увеличились в разы. В частности, зарплаты министров увеличились в 3-5 раз, и у некоторых превысили суммы в полмиллиона гривен. У парламентариев зарплаты выросли в 2,5 раза. 

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