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16 січня 2020, четвер, 13:43 6
Кабмін 2020-01-16T14:23:12+02:00
Українські Новини
Бородянський отримав 113 тисяч гривень зарплати, його заступники - вдвічі більше

Бородянський отримав 113 тисяч гривень зарплати, його заступники - вдвічі більше

Ярина Вацяк
зарплата чиновників, Зарплата міністра, Володимир Бородянський
Володимир Бородянський. Фото: mediananny.com
Володимир Бородянський. Фото: mediananny.com

Заробітна плата міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського за грудень становила 113 тис. гривень, його заступників - від 204,5 тис. до 248 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 42,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства культури, молоді та спорту на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Бородянському в грудні, становила 112 905 гривень, з них посадовий оклад – 15 238 гривень, премія за листопад – 80 000 гривень, відпускні – 17 667 гривень.

Податки і збори становили 22 016 гривень.

Фактична сума коштів, сплачена міністру, становила 90 888 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Анатолія Максимчука становила 248 021 гривень (з них премія за грудень – 91 500 гривень, матеріальна допомога – 86 579 гривень), заступників Олексія Сивирина – 215 017 гривень (премія за грудень – 91 500 гривень, матеріальна допомога – 95 517 гривень), Володимира Шумиліна – 204 526 гривень (премія за грудень – 91 500 гривень, матеріальна допомога – 85 026 гривень), Ірини Подоляк – 240 478 гривень (премія за грудень – 91 500 гривень, матеріальна допомога – 92 042 гривні) і держсекретаря Артема Біденка – 42 320 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, директор "Укрпошти" отримує зарплату вдвічі більше, ніж президент США.

Міністр Дубілет отримав зарплату за грудень всього 17 тис. гривень, не виписуючи собі премій та матеріальної допомоги.

У ЗМІ з'явилися дані, що на початку 2020 року стало відомо, що українські чиновники в міністерствах різко підняли свій рівень добробуту і почали отримувати зарплати набагато більші, аніж отримували до цього.

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