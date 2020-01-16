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16 січня 2020, четвер, 13:24 5
Верховна Рада і партії 2020-01-16T14:00:02+02:00
Українські Новини
Депутатом Ради від "Слуги народу" замість Венедиктової став організатор Atlas Weekend Санченко

Депутатом Ради від "Слуги народу" замість Венедиктової став організатор Atlas Weekend Санченко

Ольга Фандорина
Олександр Санченко, Партія
Олександр Санченко. Фото: Facebook\Олександр Санченко
Олександр Санченко. Фото: Facebook\Олександр Санченко

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним та зареєструвала депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" директора з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend Олександра Санченка замість Ірини Венедіктової, чиї повноваження були достроково припинені у зв'язку з призначенням тимчасово виконуючою обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

Відповідне рішення було одноголосно прийнято на засіданні ЦВК, передають Українські Новини.

27 грудня Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив т.в.о. директора депутата Ради від "Слуги народу" Венедіктову.

14 січня парламент достроково припинив депутатські повноваження Венедіктової.

Вона була третім номером у партійному списку "Слуги народу" і очолювала в Раді комітет з питань правової політики.

У день припинення повноважень Венедіктової Рада призначила головою правового комітету депутата від "Слуги народу" Андрія Костіна.

У зв'язку з припиненням повноважень Венедіктової ЦВК визнала обраним кандидата, наступного за черговістю у виборчому списку "Слуги народу" на позачергові парламентські вибори, що відбулися 21 липня 2019 року.

Ним став 31-річний Санченко, включений до партійного списку під №137.

Крім роботи в Atlas Weekend він є засновником компанії "Мейн-Стрім" і громадської організації "Біржа молодіжних проєктів".

У Раді попереднього скликання Санченко був помічником на громадських засадах депутата від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олексія Скрипника.

Згідно з відкритими даними, Санченко також є експертом "реанімаційного пакета реформ", головою громадської ради при фонді "ДержМолодьЖитло" і засновником конкурсу краси "СтудМіс України".

Раніше він був заступником начальника відділу молодіжних програм і комунікацій Київського молодіжного центру і одним з ініціаторів створення Kyiv Free Wi-Fi.

Санченко надав ЦВК необхідні документи, що підтверджують припинення несумісної з депутатським мандатом діяльності, у зв'язку з чим був зареєстрований і може скласти присягу на парламентському засіданні і приступити до виконання обов'язків.

У зв'язку з припиненням повноважень Венедиктової ЦВК визнала обраним наступного за черговістю кандидата у виборчому списку "Слуги народу" на позачергові парламентські вибори, що відбулися 21 липня 2019 року.

Ним став 31-річний Санченко, включений до партійного списку під №137.

Крім роботи в Atlas Weekend він є засновником компанії "Мейн-Стрім" та громадської організації "Біржа молодіжних проектів".

У Раді попереднього скликання Санченко був помічником на громадських засадах депутата від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олексія Скрипника.

Згідно з відкритими даними, Санченко також є експертом "реанімаційного пакету реформ", головою громадської ради при фонді "ГосМолодежьЖилье" і засновником конкурсу краси "Студміс України".

Раніше він був заступником начальника відділу молодіжних програм і комунікацій Київського молодіжного центру та одним з ініціаторів створення Kyiv Free Wi-Fi.

Санченко надав Цвк необхідні документи, що підтверджують припинення несумісною з депутатським мандатом діяльності, у зв'язку з чим був зареєстрований і може прийняти присягу на парламентському засіданні та приступити до виконання обов'язків.

Раніше "Слуга народу" вирішила висунути кандидатуру депутата Андрія Костіна для призначення на посаду голови парламентського комітету з питань правової політики замість Венедиктової.

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