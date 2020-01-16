Депутатом Ради від "Слуги народу" замість Венедиктової став організатор Atlas Weekend Санченко

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним та зареєструвала депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" директора з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend Олександра Санченка замість Ірини Венедіктової, чиї повноваження були достроково припинені у зв'язку з призначенням тимчасово виконуючою обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

Відповідне рішення було одноголосно прийнято на засіданні ЦВК, передають Українські Новини.

27 грудня Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив т.в.о. директора депутата Ради від "Слуги народу" Венедіктову.

14 січня парламент достроково припинив депутатські повноваження Венедіктової.

Вона була третім номером у партійному списку "Слуги народу" і очолювала в Раді комітет з питань правової політики.

У день припинення повноважень Венедіктової Рада призначила головою правового комітету депутата від "Слуги народу" Андрія Костіна.

У зв'язку з припиненням повноважень Венедіктової ЦВК визнала обраним кандидата, наступного за черговістю у виборчому списку "Слуги народу" на позачергові парламентські вибори, що відбулися 21 липня 2019 року.

Ним став 31-річний Санченко, включений до партійного списку під №137.

Крім роботи в Atlas Weekend він є засновником компанії "Мейн-Стрім" і громадської організації "Біржа молодіжних проєктів".

У Раді попереднього скликання Санченко був помічником на громадських засадах депутата від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олексія Скрипника.

Згідно з відкритими даними, Санченко також є експертом "реанімаційного пакета реформ", головою громадської ради при фонді "ДержМолодьЖитло" і засновником конкурсу краси "СтудМіс України".

Раніше він був заступником начальника відділу молодіжних програм і комунікацій Київського молодіжного центру і одним з ініціаторів створення Kyiv Free Wi-Fi.

Санченко надав ЦВК необхідні документи, що підтверджують припинення несумісної з депутатським мандатом діяльності, у зв'язку з чим був зареєстрований і може скласти присягу на парламентському засіданні і приступити до виконання обов'язків.

У зв'язку з припиненням повноважень Венедиктової ЦВК визнала обраним наступного за черговістю кандидата у виборчому списку "Слуги народу" на позачергові парламентські вибори, що відбулися 21 липня 2019 року.

Ним став 31-річний Санченко, включений до партійного списку під №137.

Крім роботи в Atlas Weekend він є засновником компанії "Мейн-Стрім" та громадської організації "Біржа молодіжних проектів".

У Раді попереднього скликання Санченко був помічником на громадських засадах депутата від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олексія Скрипника.

Згідно з відкритими даними, Санченко також є експертом "реанімаційного пакету реформ", головою громадської ради при фонді "ГосМолодежьЖилье" і засновником конкурсу краси "Студміс України".

Раніше він був заступником начальника відділу молодіжних програм і комунікацій Київського молодіжного центру та одним з ініціаторів створення Kyiv Free Wi-Fi.

Санченко надав Цвк необхідні документи, що підтверджують припинення несумісною з депутатським мандатом діяльності, у зв'язку з чим був зареєстрований і може прийняти присягу на парламентському засіданні та приступити до виконання обов'язків.

Раніше "Слуга народу" вирішила висунути кандидатуру депутата Андрія Костіна для призначення на посаду голови парламентського комітету з питань правової політики замість Венедиктової.