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16 січня 2020, четвер, 13:01 7
Політика світу 2020-01-16T13:30:01+02:00
Українські Новини
Макрон заявив, що хоче спілкуватися з Росією більш тісно, незважаючи на конфлікти з сусідами

Макрон заявив, що хоче спілкуватися з Росією більш тісно, незважаючи на конфлікти з сусідами

Ольга Фандорина
Володимир Путін, Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий до більш тісних відносин з Росією, незважаючи на тривалі конфлікти країни зі своїми сусідами, завершення яких можна чекати довго". Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів під час короткого діалогу з журналістом RFI і оглядачем "Нової газети" після щорічного звернення президента до Франції пресі 15 січня.

У відповідь на питання, яка подія змусило Еммануеля Макрона змінити ставлення до Володимира Путіна і виступити за перегляд відносин з РФ, президент Франції відповів, що це було плодом довгих роздумів.

"Я не сказав би, що це була особлива подія серед інших. Це було достигле рішення, історична і стратегічна переконання", - сказав президент Франції.

На питання, як президент Франції збирається будувати з Росією, яка веде військові дії проти своїх сусідів, "архітектуру спільної європейської безпеки", Макрон відповів: "Росія захопила Україну, і ми вжили заходів. Ми на шляху вирішення заморожених конфліктів. Але якщо чекати вирішення всіх заморожених конфліктів, щоб (почати) рухатися вперед, то можна чекати довго".

Макрон також підкреслив, що після нормандського саміту", який пройшов у Парижі 9 грудня, відбувся "історичний обмін полоненими між Росією і Україною, і потрібно продовжувати таку ж плідну роботу по врегулюванню конфлікту.

Нагадаємо, що раніше Макрон і Путін обговорили транзит газу через Україну.

Путін і Макрон поговорили про Донбасі і Сирії.

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