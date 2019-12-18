подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
18 декабря 2019, среда, 08:57 188
Политика 2019-12-18T10:15:02+02:00
Українські Новини
Макрон и Путин обговорили транзит газа через Украину

Макрон и Путин обговорили транзит газа через Украину

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Газовые переговоры

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном проблематику транзита российского газа в ЕС через территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля вечером 17 декабря.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям.

Путин  подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами.

Кроме того, президентами РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства Евросоюза через территорию Украины.

Как сообщали Українські Новини, не смотря на то, что ранее Коболев сообщил о том, что Владимир Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, Президент сообщил, что новый контракт по газу между Украиной и Россией может быть подписан до конца 2019 года. Украина настаивает на контракте сроком в 10 лет.

Больше новостей о: Владимир Путин Эммануэль Макрон Газовые переговоры

Архив
Новости
Торгово-промышленной палате стоит провести открытые выборы руководства, иначе будет скандал, - эксперт 10:11
Минфин снизил до исторического минимума ставку по ОВГЗ в евро 10:03
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко отказывается от дачи показаний в суде 09:50
Милованов заявил, что кадастр готов к запуску рынка сельхозземель 09:30
Из-за ДТП в Киеве задерживаются трамваи на Левом берегу 09:08
больше новостей
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
Корпорацию "Укрбуд" не ликвидируют 14:57
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
больше новостей
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов 12:55
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok