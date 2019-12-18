Макрон и Путин обговорили транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном проблематику транзита российского газа в ЕС через территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля вечером 17 декабря.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям.

Путин подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами.

Кроме того, президентами РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства Евросоюза через территорию Украины.

Как сообщали Українські Новини, не смотря на то, что ранее Коболев сообщил о том, что Владимир Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, Президент сообщил, что новый контракт по газу между Украиной и Россией может быть подписан до конца 2019 года. Украина настаивает на контракте сроком в 10 лет.