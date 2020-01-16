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  • У Києві на Троєщині загорівся сміттєвоз і поїхав в пожежну частину
16 січня 2020, четвер, 12:33 9
Події 2020-01-16T14:15:03+02:00
Українські Новини
У Києві на Троєщині загорівся сміттєвоз і поїхав в пожежну частину

У Києві на Троєщині загорівся сміттєвоз і поїхав в пожежну частину

Ольга Фандорина
Гарячий сміттєвоз. Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Гарячий сміттєвоз. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Вранці у четвер, 16 січня в пожежну частину Дніпровського району Києва приїхав сміттєвоз, у контейнері якого горіло сміття. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не залишаючи частини. Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

Як з'ясувалося, водій сміттєвоза під час руху виявив дим, що йде з контейнера. У цей момент авто їхало по бульвару Перова, недалеко від пожежної частини. Водій вирішив не гаяти часу і сам приїхав до пожежників.

"Рятувальники приступили до гасіння пожежі і вже в 08:53 загоряння було локалізовано, а о 09:03 - ліквідовано. Внаслідок займання пошкоджено контейнер для сміття", - йдеться в повідомленні.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі встановлюється.

15 серпня в Києві сталася пожежа. Недалеко від станції метро "Лісова" загорілося маршрутне таксі "Богдан". А перед спалахом стався вибух. На щастя, обійшлося без жертв. Як розповів водій, він почув різких бавовна, потім маршрутка загорілася. На щастя, пасажирів у ньому не було. А водій, який сидів всередині, встиг вискочити і не постраждав.

9 грудня в Києві на ходу загорівся автомобіль, водій наковтався диму.
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