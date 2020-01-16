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  • "Слуга народу" не голосувала за відставку Гончарука на зборах фракції, - Корнієнко
16 січня 2020, четвер, 11:51 7
Політика 2020-01-16T11:52:46+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" не голосувала за відставку Гончарука на зборах фракції, - Корнієнко

"Слуга народу" не голосувала за відставку Гончарука на зборах фракції, - Корнієнко

Валерия Драгомирова
Слуга народу, Рада 9 скликання, Відставка, Олексій Гончарук
Гончарук. Фото: Кабмін
Гончарук. Фото: Кабмін

Фракція "Слуга народу" не голосувала за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука на своєму зібранні.

Про це журналістам повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передають Українські Новини.

"На фракції вчора не обговорювалися кадрові питання, інших фракцій не було найближчим часом", - сказав він.

Корнієнко заявив, що не обурений словами нібито членів уряду, і вважає, що їх справжність не підтверджена.

"Пропонувалися якісь емоційні кроки: "Давайте зараз терміново висловимо що там, куди там", але фракція не підтримала це взагалі. Це не обговорювалося. Це було так: "А давайте терміново знімати Гончарука! Хто за?" 5 рук піднялося - ну окей. Це можна вважати голосуванням, серйозним процесом? Це емоційна реакція тих, що вважає себе до певної міри опозиційними до уряду", - уточнив журналістам Корнієнко.

Назвати тих, хто підтримав, він відмовився.

Депутат вважає, що можливою таємницею прослуховуванням держчиновників має зайнятися Служба безпеки України.

Як повідомляли Українські Новини, заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів заперечує свою участь в нараді за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука, аудіозапис якого поширюється в Інтернеті.

Також прес-служба Кабінету Міністрів заперечує інформацію, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав у відставку.

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