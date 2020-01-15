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15 января 2020, среда, 23:04 64
Кабмин 2020-01-15T23:04:27+02:00
Українські Новини
Ковалив отрицает свое участие в совещании с Гончаруком, запись которого "слили"

Ковалив отрицает свое участие в совещании с Гончаруком, запись которого "слили"

Анна Рудык
Алексей Гончарук, Кабмин, прослушка Гончарука, Юлия Ковалив
Юлия Ковалив. Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv
Юлия Ковалив. Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

Заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив отрицает свое участие в совещании с участием премьер-министра Алексея Гончарука, якобы аудиозапись которой распространяется в Интернете.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Я там не была", - сказала Ковалив.

Сегодня 15 января в Интернете распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике.

Также в совещании приписывается участие заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и министру финансов Оксане Маркаровой.

Во второй части записи появляется голос, который авторы записи приписали Ковалив.

Участники записи обсуждают как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны.

Отметим, что НБУ ранее, 16 декабря, опубликовал сообщение о проведенном главой правительства совещании. 

Также сообщается, кто присутствовал на встрече и опубликованы фото.

"В них принимают участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Председатель Национального банка Украины Яков Смолий, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, Министр финансов Украины Оксана Маркарова, члены Правления центробанка, заместители министров финансового и экономического блока правительства", - говорится в сообщении.

Совещание Гончарука. Фото: НБУ/ФейсбукСовещание Гончарука. Фото: НБУ/Фейсбук

Как сообщали Українськi Новини, пресс-служба Кабинета Министров отрицает информацию, что премьер-министр Алексей Гончарук подал в отставку.

Тем временем депутаты фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский и Александр Куницкий заявили, что премьер-министр Алексей Гончарук не пришел на заседание фракции сегодня вечером, куда был приглашен.

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