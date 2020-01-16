"Дивись, Вова!": Гончарук на прослуховуванні намагається пояснити зміцнення гривні через вартість новорічного олів'є

У Мережі оприлюднили третю частину записи нібито діалогу Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, міністра фінансів Оксани Маркарової, міністра економічного розвитку Тимофія Милованова та співробітниці Мінфіну Олександри Бетлій. Відповідне відео з'явилося на Youtube-каналі "Як обдурити президента" вранці 16 січня.

цього разу говорили про прогнозі для Президента щодо курсу гривні. Під час розмови обговорювали ревальвацію гривні до 20 гривень за долар і економічну стратегію розвитку України, де прозвучала пропозиція "а давайте будемо щось робити!"

"Давайте тоді шукати. Чи не шукати, а завдання ставити... Умовно там. Якщо наша задача, крім того, щоб сільське господарство щось робив, нам завжди треба залучати тих, хто буде будувати щось. Ну, коротше, зрозуміло. Насправді ми коли були останній раз всі ці фактори назвали. І газ населенню добре, і зарплати. Зараз треба систематизувати", – повідомляла, ймовірно, Рожкова.

"Мені здається, головне питання – реалістичний і там довгостроковий прогноз. У нас є більш-менш реалістичний прогноз. Це те, що ми повинні представити Президенту. І сказати: на наш погляд, у наступні три роки ситуація в країні буде наступним чином. І ось там більш-менш детально. Виходячи з цього прогнозу, нам треба, це раз, слабкі сторони, хто програє", – сказав, ймовірно, Гончарук.

"Дивіться. Скажу з людської мови на ... Йому (Зеленському. – Ред.) треба сказати: дивись, Вова, те, що зараз курс менше, означає, що олів'є в наступному році на наступному новорічному столі..." – говорив нібито Прем'єр.

Його думку продовжив Сологуб: "...не буде дорожче, ніж в цьому!" Однак Маркарова йому заперечила: "Не факт!"

Крім того, голос схожий на Рожкової сказав, що почнуть бунтувати вкладники банків, тому що ставки підуть вниз.

Депутати фракції "Слуга Народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький заявили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не прийшов на засідання фракції сьогодні ввечері, куди був запрошений.

Також депутати стверджували, що замість засідання фракції "Слуги народу" Гончарук поїхав до Зеленського.