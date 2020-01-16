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16 січня 2020, четвер, 11:31 16
Політика 2020-01-16T11:33:02+02:00
Українські Новини
Рада в першому читанні проголосувала за легалізацію грального бізнесу

Рада в першому читанні проголосувала за легалізацію грального бізнесу

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, легалізація грального бізнесу, гральний бізнес
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Верховна Рада має намір легалізувати гральний бізнес.

За прийняття в першому читанні законопроекту №2285-д проголосували 260 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроектом передбачається, що регулювання у сфері азартних ігор буде здійснюватися державним колегіальним органом, діяльність якого буде координуватися Кабінетом Міністрів.

До компетенції уповноваженого органу належать ліцензування організаторів азартних ігор, ведення відповідних реєстрів, встановлення вимог з сертифікації відповідної грального обладнання, організація державного контролю за організацією та проведенням азартних ігор, проведення електронних аукціонів ліцензій у сфері азартних ігор.

Законопроектом вводиться система онлайн-моніторингу, що дозволить здійснювати контроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від грального обладнання та програмного забезпечення організаторів азартних ігор, які підключені до єдиної системи.

Законопроектом встановлюється концепція єдиного оператора лотерей, яка застосовується в багатьох країнах Європейського Союзу.

Встановлюються спеціальні гральні зони для здійснення діяльності казино і залів ігрових автоматів.

Наголошується, що для розміщення казино спеціальної гральної зони встановлюються території готелів категорії "п'ять зірок", а для розміщення залів гральних автоматів спеціальної гральної зони встановлюються території готелів категорії від трьох до п'яти зірок.

Законопроектом комплексно врегульовано на сучасному рівні у відповідності з міжнародною практикою система правовідносин, які виникають у процесі здійснення діяльності у сфері азартних ігор в Україні. 

Кількість ліцензій для всіх видів грального бізнесу буде обмежено.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня Рада направила на доопрацювання законопроект про легалізацію грального бізнесу.


Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Національній поліції з 16:00 п'ятниці, 20 грудня, припинити функціонування гральних клубів, закладів і лотерей.

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Рада в першому читанні проголосувала за легалізацію грального бізнесу
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