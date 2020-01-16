Бабак вважає дискредитацією інформацію ЗМІ про свою відставку

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак вважає дискредитацією інформацію про свою відставку, що з'явилася в засобах масової інформації.

Про це вона повідомила в інтерв'ю телеканалу 24, передають Українські Новини.

"Це спеціальна дискредитація і маніпулювання громадською думкою щодо того, що мене готують відставку. Це не є ні інформацією Кабінету Міністрів, ні парламенту, ні Офісу Президента. Думаю, є коло зацікавлених осіб, які хотіли б сформувати думку, що відбувається такий процес", - сказала міністр.

Бабак припускає, що в її дискредитації зацікавлені особи, пов'язані зі сферою будівництва.

При цьому вона відмовилася називати прізвища цих зацікавлених осіб.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Бабак може стати першим звільненим членом уряду Олексія Гончарука.

Тим часом прес-служба уряду спростувала інформацію про відставку прем'єр-міністра.

15 грудня був опублікований запис, на якому нібито Гончарук стверджує, що у Зеленського примітивне розуміння економічних процесів.