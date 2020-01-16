підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 січня 2020, четвер, 09:38 6
Економіка 2020-01-16T09:39:07+02:00
Українські Новини
У 2019 українські морпорти досягли історичного рекорду перевалки

У 2019 українські морпорти досягли історичного рекорду перевалки

Александр Дмитриенко
Морпорт, АМПУ, Перевалка вантажів, Рекорд

У 2019 порівняно з 2018 роком морські торговельні порти збільшили переробку вантажів на 18,4% до 160 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації морських портів, передають Українські Новини.

"За підсумками 2019 року морські порти України збільшили обсяги перевалки вантажів на 18,4% і вийшли на рекордні показники за всю історію існування (по винятком портів, розташованих в Криму). Річний обсяг перевалки вантажів 13 діючих портів вперше перевищив 160 млн тонн", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, найбільший внесок в рекордну перевалку зробив український агросектор.

Хлібні вантажі й олія становили понад третину (37,7%) від загального обсягу вантажопотоку в українських портах.

Перевалка зернових порівняно з 2018 роком зросла на 32% до 54,6 млн тонн.

Перевалка руди стала другою за обсягом - 37,3 млн тонн за рік, більше на 9 млн тонн (+ 33%), ніж у 2018.

Трійку лідерів серед вантажів у 2019 році замикають контейнери - понад 1 млн TEU.

Зростання перевалки в 2019 році спостерігалося в усіх напрямках: експорт, імпорт, транзит, внутрішні перевезення.

Найбільш значущим - на 22,2% до майже 121 млн тонн - було зростання експорту продукції українських виробників.

Імпорт зріс на 8,7% до 2,58 млн т.

Перевалка транзитних вантажів зросла майже на 8% порівняно з минулим роком до 11 млн тонн.

Лідерами за обсягом перевалки вантажів в 2019 році традиційно були чотири порту "Южний" - 53,9 млн т (+ 26,1%), "Миколаїв" - 33,4 млн тонн (+ 14,5%), "Чорноморськ" - 26,2 млн тонн (+ 21,4%), "Одеса" - 25,3 млн тонн (+ 16,8%).

Всього за 2019 рік морські порти України обробили 11 850 суден, що на 196 суден, або 1,7% більше, ніж в минулому році.

У 2019 кількість перевезених вантажів по Дніпру зросла на 19% майже до 11,8 млн т.

Зокрема, майже на 33% збільшено перевезення металопродукції і більш ніж на 54% - зернових.

За рік їх перевезено 1,7 млн ​​тонн і 4,9 млн тонн відповідно.

Зростання перевезень вантажів по Дніпру відбувається на тлі зменшення кількості суднопроходів на 27%, що свідчить про збільшення рівня завантаженості судів і поліпшення умов судноплавства.

Це відбувається в тому числі за рахунок днопоглиблення на водосховищах Дніпра, які філія АМПУ "Днопоглиблювальний флот" здійснив вперше за останні 6 років.

Щорічно зростає кількість пасажирів, які вирішили скористатися водним транспортом як на внутрішніх, так і на зовнішніх перевезеннях.

Зокрема, в 2019 році було перевезено майже 538 тис. пасажирів, що на 65% більше, ніж у 2018 році, з них близько 10 тис. становлять пасажири на іноземних рейсах.

Як повідомляли Українські Новини,Українські морпорти збільшили перевалку вантажів на 13% за 6 місяців

З наступного року морські порти знизять пропускні тарифи в п'ять разів

Більше новин про: Морпорт АМПУ Перевалка вантажів Рекорд

Набув чинності закон про введення штрафу до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом Ради
Сьогодні Рада розгляне законопроект про легалізацію грального бізнесу
Новини
Вступила в силу заборона на російськомовну рекламу: які штрафи 10:23
Долар і євро в київських обмінниках подорожчали 10:07
На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий 09:42
У 2019 українські морпорти досягли історичного рекорду перевалки 09:38
Влада виштовхує працездатних українців за кордон, - Льовочкін 09:35
більше новин
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Садиба Януковича. Фото: Страна
Янукович і його співмешканка в Сочі будують нове "Межигір'я" і крадуть воду у місцевих жителів, - ЗМІ 11:44
більше новин
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Міністр Коляда виписала собі премію 80 тис. гривень, матеріальна допомога - 20 тис. і ще 20 тис. оздоровчих 18:18 Документ
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
більше новин
Біля Ocean Plaza полагодили трубу і відновили рух транспорту
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok