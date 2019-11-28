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28 ноября 2019, четверг, 13:25 899
Транспорт 2019-11-28T14:00:03+02:00
Українські Новини
Со следующего года морские порты снизят пропускные тарифы в пять разы

Со следующего года морские порты снизят пропускные тарифы в пять разы

морской порт, АМПУ, Тарифы, Черноморск
Морской порт. Фото: hyser.com.ua
Морской порт. Фото: hyser.com.ua

Администрация морских портов (АМПУ) намерена снизить тарифы на оформление пропусков в морские порты в 2-5 раз с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении АМПУ, передают Українськi Новини.

"С первого января 2020 в морских портах Украины начнут действовать новые, в несколько раз ниже, предельные тарифы на оформление пропусков для представителей бизнеса и автотранспорта. Также с начала года морские агенты получат возможность выбирать между двумя вариантами договоров о взаимодействии сторон при агентировании судов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, с 1 января 2020 морские агенты получат возможность выбирать между двумя вариантами оформления договоров с Администрацией морских портов Украины.

Первый - договор присоединения, который предусматривает предоставление АМПУ полного комплекса услуг, включая администрирование портовых сборов и предоставление других сопутствующих услуг.

Второй - двусторонний хозяйственный договор, предусматривающий взаимодействие между АМПУ и агентами исключительно по оплате портовых сборов и специализированной услуги.

Соответствующие редакции договоров будут обнародованы в ближайшее время на сайте АМПУ в разделе "Морские агенты".

Еще одной  новостью для морского сообщества станет снижение стоимости пропусков на территорию портов.

АМПУ с 1 января 2020 внедряет новую систему расчета этих свободных тарифов, которая включает в себестоимость пропусков только расходы, связанные с процессом их изготовления, должным образом распределены косвенные расходы и норматив рентабельности.

Это позволит снизить стоимость пропусков в порты в 2-5 раз.

Например, получение постоянного пропуска для грузового автомобиля на территорию Одесского и Белгород-Днестровского портов станет дешевле в 3,5 раза, в Николаевский - в 2 раза, в "Черноморск" - в 1,5 раза.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине расположены 18 морпортов, больше всего - в Одесской области, в том числе наиболее крупные: Одесский морской порт и морпорт "Пивденный".

Ранее одесские портовики обратились к Гройсману с просьбой уволить скандального чиновника АМПУ Игоря Ткачука.

Напомним, 23 октября администрация морских портов (АМПУ) ограничила работу 7 портов из-за тумана.

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