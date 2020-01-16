На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий

Бойовики 11 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 15 січня, внаслідок чого один військовослужбовець Збройних сил загинув.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

"15 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім цього, присутня снайперська активність", - сказано в ньому.

Обстріли були зафіксовані недалеко від Пісків, Василівки, Павлопіля, Авдіївки, Широкиного, Невельського, Світлодарська, Оріхового і Новоташківського.

В результаті обстрілу противника один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

У четвер, 16 січня, бойовики відкривали вогонь біля Майського, втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 разів обстріляли позиції сил ООС 14 січня, 2 військових були поранені.



Раніше ООН оприлюднила кількість загиблих мирних жителів на Донбасі.