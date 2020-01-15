Путін запропонував главу ФПС Мішустіна на посаду прем'єра

Президент Росії Володимир Путін запропонував главу Федеральної податкової служби Росії Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра на розгляд у Держдуму. Про це передає Інтерфакс.Росія.

Згідно з повідомленням, Путін на робочій зустрічі з Мішустіним заручився його згодою.

"Президент Володимир Путін провів робочу зустріч з Михайлом Мішустінім і запропонував йому зайняти посаду голови уряду. Заручившись згодою, він вніс кандидатуру Мішустіна на посаду прем'єр-міністра на розгляд до Держдуми", - повідомила прес-служба Кремля.

Глава фракції "Єдина Росія" в Держдумі Сергій Невєров заявив, що засідання по кандидатурі на посаду прем'єра пройде в 9 ранку в четвер.

Хто такий Михайло Мішустін

53-річний Мішустін очолює ФПС з 2010 року. До призначення на цю посаду він був президентом групи компаній UFG - "однією з найбільших працюючих в Росії компаній у сфері управління активами, прямими інвестиціями", йдеться в біографії Мішустіна на сайті ФНС.

На державну службу Мішустін прийшов у 1998 році, коли обійняв посаду заступника керівника Державної податкової служби Росії. З березня 1999 року по березень 2004 року був заступником міністра з податків і зборів.

У 2004-2006 роках Мішустін керував Федеральним агентством кадастру об'єктів нерухомості, а в 2007-2008 - Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після послання президента Володимира Путіна Федеральним Зборам про зміни в Конституцію заявив, що уряд РФ у повному складі йде у відставку.

Але в той же час, глава РФ попросив чинний уряд виконувати свої обов'язки до формування нового кабміну.