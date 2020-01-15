Прем'єром обурювалися, а інші міністри не з'явилися: як "слуги народу" засідали без Гончарука

Так, на засіданні спочатку планувалося обговорити гігантські зарплати членів Кабміну.

Однак крім прем'єра Гончарука, сенсаційне прослуховування якого опублікували ЗМІ, на засідання не прийшли й інші міністри, їх викликали на килим з приводу їхніх зарплат.

Також в телеграм-каналі опублікували подробиці засідання фракції, посилаючись на його учасників:

Міністри туди так і не дійшли. Виступили тільки Смілянський ("Укрпошта") і Коболєв ("Нафтогаз"). Останній на всі зауваження про своїх премії і зарплати відповідав, що таких фахівців, як він, в Україні немає, а якщо таких кликати з-за кордону, то це буде набагато дорожче. З проектом децентралізації великі проблеми. Його виносити на голосування завтра точно не будуть. І поки незрозуміло, чи винесуть взагалі. Завтра на 9:30 керівництво фракції йде до президента. Будуть обговорювати, що робити. Законопроект про регламент, який обмежує права депутатів і який намагався пропхати керівництво фракції, забракували. Будуть доопрацьовувати. Бужанський і Дубинський намагалися поставити питання про недовіру Гончаруку, але тему підтримали менше 20 осіб. Хоча на словах багато прем'єром обурювалися.

Як повідомляли Українські Новини, депутати фракції "Слуга Народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький заявили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не прийшов на засідання фракції сьогодні ввечері, куди був запрошений.

Раніше депутати Максим Бужанський, Олександр Дубинський і Олександр Куницький приїхали до Гончарука вимагати його відставки за образу Зеленського.