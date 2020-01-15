З початку 2020 року відкрито близько 300 кримінальних справ за фактом насильства над дітьми

З початку 2020 року через наростаючі випадки насильства над дітьми, було відкрито 259 кримінальних справ. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора.

"В Офісі генерального прокурора почав свою роботу відділ протидії насильству щодо дітей управління захисту прав дітей та протидії насильству. Новий підрозділ буде займатися захистом прав неповнолітніх, які стали жертвами насильства або свідками злочинів", — йдеться в повідомленні.

За даними відомства, у всіх 259-ти випадках загибелі дітей справи були кваліфіковані як умисне вбивство.

Так, 2 січня 2020 у Волинській області у штучному водоймищі знайдено мертвим місцевого жителя, 2002 року народження, який перебував у розшуку як зниклий безвісти.

Встановлений випадок самогубства учня Білгород-Дністровського аграрного технікуму, який 1 січня 2020 знайдений повішеним на території домогосподарства за місцем проживання.

Також виявлено факт самогубства учня загальноосвітньої школи, якого 6 січня 2020 знайдений повішеним у приміщенні приватної теплиці в селі Новосільське Ренійського району Одеської області.

У перший день року у м. Хмельницький вантажним потягом смертельно травмований місцевий житель, 2002 року народження, студент Хмельницького національного університету.

8 січня 2020 зафіксований випадок падіння з балкона багатоповерхового будинку в місті Луцьк двох сестер, 2004 року народження, в результаті чого одна дівчина загинула, інша отримала тілесні ушкодження та госпіталізована в реанімаційне відділення міської лікарні.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні Рада ввела хімічну кастрацію педофілів. У грудні введений їх відкритий реєстр з доступом для правоохоронців та співробітників навчальних закладів.