В Іспанії в аеропорту спалахнула пожежа

В Іспанії на даху терміналу в аеропорту Аліканте у середу, 15 січня, спалахнула пожежа, внаслідок якої пасажирів евакуювали, а рейси не приймали, повідомляє The Local.

"Був пожежа на даху терміналу, і якийсь час нікого не пускали всередину або назовні", - сказав представник іспанського оператора аеропорту Aena.

Пожежники встановили контроль над полум'ям протягом півгодини, але внаслдок інциденту кілька вхідних рейсів були перенаправлені в сусідні аеропорти, а пасажирам сказали залишити термінал.

Наразі відновлено рейси, хоча можливі затримки.

Повідомлень про травми не було, і поки неясно, що стало причиною пожежі.

Пасажирам рекомендується перевірити статус свого рейсу, що можна зробити онлайн для вильотів і для прильотів.

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Як повідомляли Українські Новини, 10 вересня у міжнародному аеропорту "Бориспіль" спалахнула масштабна пожежа.

8 січня літак Боїнг 737 регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ української авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" зазнав аварії після зльоту з аеропорту іранського Імама Хомейні.