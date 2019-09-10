В аэропорту "Борисполь" случился пожар

Во вторник, 10 сентября в международном аэропорту "Борисполь" вспыхнул масштабный пожар. Об этом передает Telegram-канал Kyiv LIVE.

В Telegram-канале появились фотографии, которые подтверждают данное происшествие. На опубликованных фото виден большой столб дыма. Сообщается, что пожар начался в терминале"В". Однако, подробностями очевидцы не владеют.

"Что-то очень сильно горит в аэропорту "Борисполь" за терминалом В", - говорится в сообщении.

В Борисполе вспыхнул пожар. Фото: Kyiv LIVE.

Как сообщали Українські Новини, 29 июля, из аэропорта Борисполь в Таиланд отправился самолет Boeing 767 авиакомпании МАУ. В 20:02 он оторвался от земли, однако через пару десятков минут пошел на разворот и совершил экстренную посадку в месте вылета.

28 апреля по улице Горова в селе Вороньков, Бориспольского района, произошел масштабный пожар. В результате пожара сгорело 2 дома.

В октябре 2017 года, недалеко от международного аэропорта "Борисполь" произошел пожар на несанкционированной свалке. Сообщалось, что пожар тушили около 9 часов.