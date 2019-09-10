подписаться на рассылку
24.85 25.2
27.25 27.85
˟
10 сентября 2019, вторник, 16:21 463
Происшествия 2019-09-10T16:21:11+03:00
Українські Новини
В аэропорту "Борисполь" случился пожар

В аэропорту "Борисполь" случился пожар

В аэропорту
В аэропорту "Борисполь" вспыхнул пожар. Фото:Kyiv LIVE.

Во вторник, 10 сентября в международном аэропорту "Борисполь" вспыхнул масштабный пожар. Об этом передает Telegram-канал Kyiv LIVE.

В Telegram-канале появились фотографии, которые подтверждают данное происшествие. На опубликованных фото виден большой столб дыма. Сообщается, что пожар начался в терминале"В". Однако, подробностями очевидцы не владеют.

"Что-то очень сильно горит в аэропорту "Борисполь" за терминалом В",  - говорится в сообщении.

В Борисполе вспыхнул пожар. Фото: Kyiv LIVE.В Борисполе вспыхнул пожар. Фото: Kyiv LIVE.

Как сообщали Українські Новини, 29 июля, из аэропорта Борисполь в Таиланд отправился самолет Boeing 767 авиакомпании МАУ. В 20:02 он оторвался от земли, однако через пару десятков минут пошел на разворот и совершил экстренную посадку в месте вылета.

28 апреля по улице Горова в селе Вороньков, Бориспольского района, произошел масштабный пожар. В результате пожара сгорело 2 дома.

В октябре 2017 года, недалеко от международного аэропорта "Борисполь" произошел пожар на несанкционированной свалке. Сообщалось, что пожар тушили около 9 часов. 

Больше новостей о: Бориспольский район Аэропорт "Борисполь" Пожар в Борисполе

Архив
Новости
Из харьковского аэропорта Ярославского запустят рейсы от Wizz Air в Будапешт 17:31
Visa и Mastercard должны в Украине снизить комиссию как в Европе, - Финансовый клуб 17:19
ГБР закрыло дело против замминистра инфраструктуры Лавренюка, но суд его возобновил 17:15
Рада готовит налоговые проверки для крупных и средних торговых компаний 17:14
Растрата 1 млн гривен: директору предприятия "Укроборонпрома" сообщили о подозрении 16:51
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября 06:15
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Максим Бужанский: Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Оппозиционные силы возмущены грубыми нарушениями "Слуги народа" при принятии закона об импичменте 14:23
Министра юстиции Малюську окружили старыми схемщиками Петренко из Integrites, — журналисты-расследователи 14:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok