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15 січня 2020, середа, 20:56 11
Судова влада 2020-01-15T22:45:02+02:00
Українські Новини
Екс-бойовика, який охороняв місце катастрофи літака рейсу МН17, заарештували

Екс-бойовика, який охороняв місце катастрофи літака рейсу МН17, заарештували

Анна Рудык
катастрофа МН17, Malaysia Airlines, Boeing 777

Суд заарештував охоронця місця катастрофи літака Malaysia Airlines рейсу MH17 за підозрою в участі у формуваннях "ДНР".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.

За клопотанням Артемівської місцевої прокуратури суд заарештував 26-річного жителя Торецька (Донецька область) на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 105 тис грн.

Він підозрюється в участі в незаконних збройних формуваннях так званої "Донецької народної республіки".

У серпні 2014 він вступив у ряди терористів і був зарахований в так званий батальйон "Народне ополчення" у місті Єнакієве.

Правоохоронці повідомляють, що він охороняв блокпост в селі Грабово Шахтарського району Донецької області, де перевіряв автомобілі і документи у водіїв і пасажирів та передавав керівникам отримані від інформаторів дані про місцезнаходження та пересування військової техніки Збройних сил.

Крім того, затриманий був задіяний в охороні місця авіакатастрофи пасажирського літака Boeing 777 рейсу МН-17 компанії Malaysia Airlines, в результаті якого загинули 298 пасажирів і членів екіпажу.

Згідно з даними розслідування, він знаходив серед уламків речі та інші матеріальні цінності, що належали загиблим, передавав їх бойовикам за винагороду в розмірі від 500 до 1500 руб.

Як повідомляли Українські Новини, пограничники затримали екс-бойовика, що охороняв місце аварії літака Malaysia Airlines.

Раніше Україна завершила передачу Нідерландам справи МН17.

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