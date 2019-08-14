Украина завершила передачу Нидерландам дела МН17

Трагедия самолета MH17 произошла 17 июля 2014 года. Фото: из открытых источников

Трагедия самолета MH17 произошла 17 июля 2014 года. Фото: из открытых источников

Украина передала Нидерландам уголовное производство против бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игоря Гиркина (Стрелкова) и еще 3 боевиков, подозреваемых в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос Українських Новин.

СБУ отказалась ответить, избраны ли подозреваемым меры пресечения и объявлены ли они в розыск.

"22.07.2019 материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 КПК Украины. Уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года", - сказано в ответе.

СБУ подчеркивает, что, согласно соглашению о создании международной следственной группы, никакая информация не может быть обнародована в прессе без согласия других сторон соглашения.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июня Международная следственная группа выдвинула подозрение 4 боевикам самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines МН17 на Донбассе в 2014 году.

Подозрение выдвинуто бывшему "министру обороны" ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову), бывшему "начальнику главного разведывательного управления" ДНР Сергею Дубинскому (позывной "Хмурый") и его заместителю Олегу Пулатову (позывной "Гюрза").

Также подозрение предъявлено сотруднику "разведки" ДНР Сергею Харченко (позывной "Крот")

Гиркин, Дубинский и Пулатов - граждане России, а Харченко - гражданин Украины.

Все они подозреваются в том, что способствовали транспортировке на Донбасс зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines 17 июля 2014 года.

Следственная группа отметила, что Гиркин действовал в координации с российскими властями.